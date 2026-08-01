Informations pratiques

Gournay-en-Bray

Laser Game en plein air

7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 13:30:00

fin : 2026-08-26 17:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Ici, le laser game se joue en pleine nature. Défiez vos amis, la famille, élaborez vos stratégies et vivez une nouvelle expérience. Rendez-vous au parc de la mairie.

Activité réservée aux plus de 8 ans. .

7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00

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English : Laser Game en plein air

L’événement Laser Game en plein air Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray