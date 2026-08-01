Laser Game en plein air Gournay-en-Bray
mercredi 26 août 2026 · Gournay-en-Bray
Informations pratiques
Gournay-en-Bray
Laser Game en plein air
7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:30:00
fin : 2026-08-26 17:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Ici, le laser game se joue en pleine nature. Défiez vos amis, la famille, élaborez vos stratégies et vivez une nouvelle expérience. Rendez-vous au parc de la mairie.
Activité réservée aux plus de 8 ans. .
7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00
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English : Laser Game en plein air
L’événement Laser Game en plein air Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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