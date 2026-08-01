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AGENDA · Gournay-en-Bray

Laser Game en plein air Gournay-en-Bray

mercredi 26 août 2026 · Gournay-en-Bray

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
7 Rue Legrand Baudu
Ville
76220 Gournay-en-Bray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Gournay-en-Bray

Laser Game en plein air

7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:30:00
fin : 2026-08-26 17:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Ici, le laser game se joue en pleine nature. Défiez vos amis, la famille, élaborez vos stratégies et vivez une nouvelle expérience. Rendez-vous au parc de la mairie.
Activité réservée aux plus de 8 ans.   .

7 Rue Legrand Baudu Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00 

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English : Laser Game en plein air

L’événement Laser Game en plein air Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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