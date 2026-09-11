Rencontre avec les auteurs de « PAIX, l’acronyme », Médiathèque Michel Bussi, Gournay-en-Bray

Informations pratiques

Rencontre avec les auteurs de « PAIX, l’acronyme » Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Michel Bussi Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Christelle Lefebvre, coach de vie et professionnelle certifiée et Armand N’CHO, Journaliste, Libre penseur vous donnent rendez-vous pour un moment d’échanges sur leur ouvrage « PAIX, l’acronyme ».

Le lecteur sera amené à comprendre et développer une quiétude intérieure, qui par la suite lui permettrait de mieux gérer son quotidien.

« PAIX, l’acronyme » est un manuscrit qui s’inscrit dans un accompagnement des individus pour le développement personnel, la confiance en soi et l’estime de soi qui favorisent un bien-être. L’approche du livre sur l’accession à l’état de PAIX pour le lecteur.

Ils aborderont les quatres vertus : la Parole représentée par la lettre « P »; l’Amour représenté par la lettre « A »; l’Instruction représentée par la lettre « I » et enfin l’Unité symbolisée par la lettre « X ».

Médiathèque Michel Bussi 44 avenue du général leclerc, 76220 Gournay-en-Bray Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie 02 32 89 83 85 https://mediatheque-gournay-en-bray.c3rb.org/ Un parking est à votre disposition.

Biblis en folie 2026

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