L’association Regards présente l’exposition Végétal Hotel Sully Châtellerault

L’association Regards vous présente sa nouvelle exposition autour du thème Végétal . Une trentaine d’artistes du Grand Châtellerault proposent leurs oeuvres. Peintures, sculptures, photographies, estampes ou pastels, art figuratif ou abstrait, venez découvrir les oeuvres inspirées de la nature et du monde végétal au sein de l’Hôtel Sully, du 9 au 17 mai 2026, tous les jours de 14 h à 17 h 30. Vernissage samedi 9 mai à 11 h. .

