Late Night #3, BFM – Bâtiment des Forces Motrices, Genève

Late Night #3 18 et 19 juin BFM – Bâtiment des Forces Motrices

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T22:45:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00 – 2026-06-19T02:00:00+02:00

Late Night #3

Pour cette dernière late night de la saison, on ne sait plus où commencer… Si vous voulez commencer par Zappa lui-même, alors ce sera à 20h dans notre abri du bâtiment des forces plus trop motrices (ou si ?). Sinon on ouvre les portes après le spectacle pour une soirée en hommage par le mythique trio suisse à la croisée des genres Steamboat qui jouera précédemment dans 200 Motels. Et puis le très genevois sextet L’Osmose reprend la flamme zappiste pour nous mener à l’extase avec leur fusion psychédélique 70’s …revisitée pour l’occasion. Et pour rester high jusqu’à la fin, qui de mieux que Zemzem avec un set post-boomer au-delà des styles musicaux pour le bonheur de touxtes.

En collaboration avec Montreux Jazz Artists Foundation

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/la-plage/late-nights/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/bfm-batiment-forces-motrices/

Pour cette dernière late night de la saison, on ne sait plus où commencer…

Joëlle Flumet