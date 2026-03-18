Late session · Thomas Galliano au 38Riv Jazz Club 38Riv Paris

Pour cette late, trois voix dialoguent autour de son œuvre : Simon Chivallon au piano, dont le toucher subtil et la liberté d’improvisation révèlent la profondeur et l’ironie monkienne ; Thomas Bramerie à la contrebasse, pilier du groove et de la respiration collective ; Thomas Galliano à la batterie, explorant les angles, les silences et les dynamiques dans l’esprit libre et percussif cher à Monk.

Né en 1983 à Nice dans un foyer baigné de musique, un père guitariste, une mère voix de Radio FIP, et l’album Heavy Weather de Weather Report en fond sonore, Thomas Galliano grandit au contact du jazz le plus exigeant. Formé au Conservatoire de Nice en percussions classiques puis en jazz, il se perfectionne auprès de Jean-Luc Dana, Gérard Carocci et Mokhtar Samba. La rencontre avec Elvin Jones au Nice Jazz Festival, qui lui offrira ses propres baguettes, sera décisive. Installé à New York, il sort son premier album Walking Towards The Unknown sous le label Fresh Sound New Talent, aux côtés de Myron Walden, Victor Gould et Josh Evans.

Thomas Galliano : batterie

Simon Chivallon : piano

Thomas Bramerie : contrebasse

Les billets donnent accès au late show à 23h et à la jam session de 00h jusqu’à la fermeture du club à 2h.

Les préventes garantissent la priorité d’entrée jusqu’à 30 minutes après ouverture.

L’accès est libre pour les musiciens et musiciennes, sur présentation de la carte jam.

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

JAZZ — Architecte du silence, poète des dissonances, maître du rythme oblique et des mélodies anguleuses, Thelonious Monk reste l’une des figures les plus singulières de l’histoire du jazz.

Le dimanche 24 mai 2026

de 23h00 à 02h00

payant

15 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-25T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T23:00:00+02:00_2026-05-24T02:00:00+02:00

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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