L’Atelier de Lachatellerie expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

L’Atelier de Lachatellerie expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-21

Les artistes peintres et sculpteurs de l’atelier Lachatellerie exposent à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 40 61 13 aquarelle@patricesimon.fr

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English : L’Atelier de Lachatellerie expose à l’espace Carnot

Painters and sculptors from Atelier Lachatellerie exhibit at Espace Carnot, Châtelaillon-Plage.

L’événement L’Atelier de Lachatellerie expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage