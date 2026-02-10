L’atelier de restauration d’antiquités Vendœuvres

L’atelier de restauration d’antiquités

Rue du château de Lancosme Vendœuvres Indre

Plongez dans l’univers de Christophe, un artisan aux mains expertes qui redonnent vie à des trésors anciens.

Spécialiste en encadrement, dorure et restauration, Christophe Vandaele travaille avec minutie sur les meubles anciens, livres rares, objets d’art et vieux papiers. Son parcours est riche tout a commencé avec la restauration de meubles anciens, avant d’élargir son savoir-faire aux cadres en bois doré, tableaux, et documents historiques. Aujourd’hui, il propose aussi des encadrements modernes et des créations sur mesure pour répondre aux envies les plus variées. Laissons-nous charmer par sa galerie de printemps puis explorons son atelier où il combine techniques traditionnelles et modernes, comme avec son studio photo qui immortalise ses restaurations avant de les partager avec le monde entier. Un rendez-vous inspirant pour les amoureux de l’art et du patrimoine ! .

Immerse yourself in the world of Christophe, a craftsman whose expert hands bring ancient treasures back to life.

