Rapaces nicheurs de Brenne

Vendœuvres Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

De nombreuses espèces de rapaces sont présentes en Brenne, essayons de les trouver et de les identifier.

La Brenne est bien connue pour sa diversité d’oiseaux d’eau mais également pour ses rapaces. En effet, sur les 27 espèces nicheuses de rapaces diurnes en France, 16 sont présentes en Brenne. La sortie tentera de nous familiariser à la recherche et l’identification de ce groupe d’espèces remarquables. 5 .

Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by an ornithologist, discover the birds of prey that frequent the Brenne.

L’événement Rapaces nicheurs de Brenne Vendœuvres a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne