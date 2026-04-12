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Balade spectacle En la forêt de longue attente Vendœuvres

Balade spectacle En la forêt de longue attente Vendœuvres

Balade spectacle En la forêt de longue attente Vendœuvres samedi 30 mai 2026.

Adresse : Clairière Saint-Sulpice

Ville : 36500 Vendœuvres

Département : Indre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Vendœuvres

Balade spectacle En la forêt de longue attente

Clairière Saint-Sulpice Vendœuvres Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

En la forêt de longue attente est une balade spectacle au plus proche de la nature…
Balade spectacle au plus proche de la nature. Vous traverserez un bois, accompagné de deux comédiens-musiciens. Vous entendrez des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Vous serez invités à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser.
Par la compagnie de la Rouiche avec Emmanuel Dollo et Charlotte Labaki.
la Fontaine FUJAK !   .

Clairière Saint-Sulpice Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

En la forêt de longue attente (In the forest of long waiting) is a show stroll close to nature…

L’événement Balade spectacle En la forêt de longue attente Vendœuvres a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne

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