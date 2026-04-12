Vendœuvres

Balade spectacle En la forêt de longue attente

Clairière Saint-Sulpice Vendœuvres Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

En la forêt de longue attente est une balade spectacle au plus proche de la nature…

Balade spectacle au plus proche de la nature. Vous traverserez un bois, accompagné de deux comédiens-musiciens. Vous entendrez des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Vous serez invités à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser.

Par la compagnie de la Rouiche avec Emmanuel Dollo et Charlotte Labaki.

la Fontaine FUJAK ! .

Clairière Saint-Sulpice Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire

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English :

En la forêt de longue attente (In the forest of long waiting) is a show stroll close to nature…

L’événement Balade spectacle En la forêt de longue attente Vendœuvres a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne