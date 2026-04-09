Vendœuvres

Brocante sur un air de musique

Place Saint-Louis Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :

2026-05-31

A l’occasion du marché du dimanche matin, animations autour de la musique, brocante musicale pour les amoureux de la musique, collectionneurs, musiciens, chanteurs…

Au programme Vendeurs d’instruments (neufs, d’occasion ou vintage), disquaires et leurs pépites vinyles, partitions… un petit podium installé pour tous ceux et toutes celles qui veulent jouer de la musique ou chanter, amateurs ou confirmés !

Nous souhaitons déclencher une ambiance conviviale, des rencontres, et surtout… de la musique à chaque coin de la place !

Inscriptions gratuites pour les exposants et les artistes ! Contactez Nat Ache Le Lion de Brenne au 06 08 32 24 85 pour toute question.

Un événement pour mettre en lumière les talents locaux et faire vibrer Vendœuvres. À très vite pour partager cette belle .

Place Saint-Louis Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 34 46 54

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English :

During the Sunday morning market, music-related activities, a musical flea market for music lovers, collectors, musicians, singers?

L’événement Brocante sur un air de musique Vendœuvres a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne