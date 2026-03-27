Visite du four à chaux

Place de l’église Vendœuvres Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-06-10 19:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-05-06 2026-05-15 2026-06-10

Rencontre autour de l’histoire des fours à chaux en forêt de Lancosme. Site unique de production de briques et de chaux.

Rencontre autour de l’histoire des fours à chaux en forêt de Lancosme. Site unique sur la propriété familiale du Coudreau, édifié pour le développement local de briques et de chaux. La visite se fait sur le domaine du Coudreau, le cheminement s’effectue ensuite à pied sur le site. 5 .

Place de l’église Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Encounter with the history of lime kilns in the Lancosme forest. A unique brick and lime production site.

L’événement Visite du four à chaux Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Brenne