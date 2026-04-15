Fête nationale de Vendoeuvres Vendœuvres
Fête nationale de Vendoeuvres Vendœuvres mardi 14 juillet 2026.
Vendœuvres
Fête nationale de Vendoeuvres
Stade Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La mairie et les associations de la commune s’associent pour vous proposer une soirée festive.
La soirée commencera par la retraite aux flambeaux au départ de la Mairie, puis le feu d’artifice au stade suivi d’un bal gratuit ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. .
Stade Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 31 01 vendoeuvresmairie@wanadoo.fr
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English :
The Town Hall and local associations are joining forces to bring you a festive evening.
L’événement Fête nationale de Vendoeuvres Vendœuvres a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Brenne
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