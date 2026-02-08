Des talons et des talents

Vendœuvres Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Marche de créateurs et animations musicales.

A partir de 18h: marché de créateurs et concert de Lucie Chartier et Anaëlle Debrais. 20h: plylist country (cd), 21h: concert country avecThe Tumbleweed Music Band. Restauration et buvette par l’Auberge St Sulpice et le café de l’amitié. 20 .

Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 34 46 54

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English :

Back West is a musical rodeo featuring the standards of the genre: Country Western; New Country; Tex Mex; Rock?n Roll and Irish Music.

L’événement Des talons et des talents Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-20 par BERRY