Des talons et des talents Vendœuvres
Des talons et des talents Vendœuvres samedi 25 juillet 2026.
Des talons et des talents
Vendœuvres Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Marche de créateurs et animations musicales.
A partir de 18h: marché de créateurs et concert de Lucie Chartier et Anaëlle Debrais. 20h: plylist country (cd), 21h: concert country avecThe Tumbleweed Music Band. Restauration et buvette par l’Auberge St Sulpice et le café de l’amitié. 20 .
Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 34 46 54
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English :
Back West is a musical rodeo featuring the standards of the genre: Country Western; New Country; Tex Mex; Rock?n Roll and Irish Music.
L’événement Des talons et des talents Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-20 par BERRY