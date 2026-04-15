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Brocante Vendœuvres

Brocante Vendœuvres

Brocante Vendœuvres dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place de la Caillaudière

Ville : 36500 Vendœuvres

Département : Indre

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Vendœuvres

Brocante

Place de la Caillaudière Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Brocante organisée par l’association Saint Sulpice.
Brocante annuelle avec buvette et restauration sur place.   .

Place de la Caillaudière Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 31 01 

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English :

Flea market organized by the U.N.C Vendoeuvres

L’événement Brocante Vendœuvres a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne

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