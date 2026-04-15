Brocante Vendœuvres
Brocante Vendœuvres dimanche 9 août 2026.
Vendœuvres
Brocante
Place de la Caillaudière Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Brocante organisée par l’association Saint Sulpice.
Brocante annuelle avec buvette et restauration sur place. .
Place de la Caillaudière Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 31 01
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English :
Flea market organized by the U.N.C Vendoeuvres
L’événement Brocante Vendœuvres a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne
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