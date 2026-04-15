Vendœuvres

Brocante

Place de la Caillaudière Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Brocante organisée par l’association Saint Sulpice.

Brocante annuelle avec buvette et restauration sur place. .

Place de la Caillaudière Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 31 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the U.N.C Vendoeuvres

L’événement Brocante Vendœuvres a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne