Visite à l’étang de Pisseloup

Vendœuvres Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-06-11 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-06-11

Découverte du site de l’étang Pisseloup et de l’emblématique Guifette moustac qui y niche.

Indre Nature est copropriétaire de l’étang Pisseloup avec la LPO et le WWF depuis 2023. Cet étang est un des derniers qui accueille un massif de nénuphars sur lequel niche une colonie de Guifette moustac. Cette sortie sera l’occasion de découvrir les nombreuses espèces qui nichent sur l’étang. 5 .

Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Observation of the Guifette moustac, the emblematic bird of the Brenne, and other species that nest on the pond.

L’événement Visite à l’étang de Pisseloup Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-12 par Destination Brenne