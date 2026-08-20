L’atelier des apprentis lecteurs, Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

L’atelier des apprentis lecteurs Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Réservation conseillée. Pour les 6-8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Tu as entre 6 et 8 ans, viens découvrir nos collections de premiers romans pour te jeter dans le grand bain de la lecture !

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}, {« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

Tu as entre 6 et 8 ans, viens découvrir nos collections de premiers romans pour te jeter dans le grand bain de la lecture !

© Médiathèque André Malraux