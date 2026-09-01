L’Atelier des enfants Place Gudin Ouroux-en-Morvan
samedi 12 septembre 2026 · Place Gudin · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
L’Atelier des enfants
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:45:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
L’Atelier des enfants un atelier pour apprendre à raconter les histoires et libérer l’imaginaire et la parole.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Par l’association du Mouton Zébré. .
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Ouroux-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 30 24 10 lemoutonzebre@poussedeterre.fr
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English :
L’événement L’Atelier des enfants Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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