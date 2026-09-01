UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ouroux-en-Morvan

L’Atelier des enfants Place Gudin Ouroux-en-Morvan

samedi 12 septembre 2026 · Place Gudin · Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:45:00
Lieu
Place Gudin
Adresse
Centre Culturel Condorcet
Ville
58120 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Ouroux-en-Morvan

L’Atelier des enfants

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:45:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

L’Atelier des enfants un atelier pour apprendre à raconter les histoires et libérer l’imaginaire et la parole.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Par l’association du Mouton Zébré.   .

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Ouroux-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 30 24 10  lemoutonzebre@poussedeterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’Atelier des enfants Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Ouroux-en-Morvan (Nièvre)