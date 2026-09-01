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AGENDA · Ouroux-en-Morvan

Les cinés lecture du CLAP Rue Nationale Ouroux-en-Morvan

mercredi 30 septembre 2026 · Rue Nationale · Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Nationale
Adresse
Cinéma Le CLAP
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ouroux-en-Morvan

Les cinés lecture du CLAP

Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :
2026-09-30

À 15 h un atelier créatif sur le thème de la ferme suivie d’un goûter. À 16h Un programme de films courts champêtres qui anime la ferme de mille et une aventures ! D’après l’album illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.   .

Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Les cinés lecture du CLAP Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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