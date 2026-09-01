Les cinés lecture du CLAP Rue Nationale Ouroux-en-Morvan
mercredi 30 septembre 2026 · Rue Nationale · Ouroux-en-Morvan
Informations pratiques
Ouroux-en-Morvan
Les cinés lecture du CLAP
Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30
À 15 h un atelier créatif sur le thème de la ferme suivie d’un goûter. À 16h Un programme de films courts champêtres qui anime la ferme de mille et une aventures ! D’après l’album illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. .
Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Les cinés lecture du CLAP Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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