L’atelier Le motif est dans le sac ! Place Saint-Martin Montbéliard
samedi 10 octobre 2026 · Place Saint-Martin · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
L’atelier Le motif est dans le sac !
Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Découvrez l’art de la linogravure lors d’un atelier créatif animé par l’artiste-graveuse Delphine Bucher. Laissez-vous inspirer par l’univers végétal et créez un motif unique que vous imprimerez sur un tote-bag en tissu.
Avant de passer à la pratique, profitez d’une courte immersion dans les collections du musée pour observer les décors et les formes qui nourriront votre imagination. Place ensuite à la création esquisse, transfert du dessin, gravure sur gomme, encrage et impression sur tissu à la cuillère. Chaque étape est expliquée et accompagnée, pour permettre à chacun de découvrir cette technique en toute simplicité.
À l’issue de l’atelier, repartez avec votre tote-bag personnalisé ainsi que votre matrice de gravure, que vous pourrez réutiliser pour réaliser de nouvelles impressions chez vous.
Un moment convivial et créatif, idéal pour s’initier à la gravure et laisser libre cours à son imagination.
Renseignements au numéro indiqué. .
Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
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English : L’atelier Le motif est dans le sac !
L’événement L’atelier Le motif est dans le sac ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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