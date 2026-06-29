Latin Spirit Scène de la Jetée Andernos-les-Bains
Latin Spirit Scène de la Jetée Andernos-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Latin Spirit
Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:45:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
C’est en 2009 que Rodolphe Russo et François-Marie Moreau, passionnés de musiques Latines et de Jazz, fondent le groupe LATIN SPIRIT, orchestre Latin unique en son genre dans l’hexagone. Ce nonette de pointures de la scène bordelaise s’est à l’origine consacré au Latin-Jazz tel qu’il fut créé à la fin des années quarante par Machito et Chano Pozo. Après une collaboration avec le chanteur cubain Donaldo Florès en 2011, l’orchestre s’est enrichi de la venue de l’excellente chanteuse Mayomi Moreno qui a ajouté la touche salsa à leur répertoire. Dans l’esprit des grandes formations afro-cubaines de Tito Puente, Poncho Sanchez ou Orlando Maraca, Latin Spirit propose une musique fusionnant la chaleur des rythmes latinos et la richesse des harmonies jazz. Cuivres, claviers et percussions en tout genre, ces neufs musiciens se déchaîneront pour vous faire vibrer au rythme de la grande île .
Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Latin Spirit
L’événement Latin Spirit Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Andernos-les-Bains
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