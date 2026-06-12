Latine Rock Canoë Montana R.D 108 Monplaisir Agonès

Informations pratiques

Agonès

Latine Rock Canoë Montana

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 00:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Une soirée latine rock vibrante au bord de l’Hérault, entre danse, musique et ambiance estivale enflammée.

Canoë Montana à Agonès vous convie à une soirée Latine Rock placée sous le signe de la fête et du mouvement. Dans un cadre chaleureux en bord de rivière, laissez-vous emporter par une ambiance conviviale et rythmée.

Au programme, une animation dansante signée Mano A Mano Dance pour faire vibrer la piste et partager un moment festif. Côté saveurs, une sélection gourmande vous accompagne tout au long de la soirée, entre spécialités du sud, inspirations italiennes et dégustations conviviales.

Une soirée estivale où musique, danse et plaisirs gourmands se rencontrent pour une expérience joyeuse et fédératrice. .

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 36 76 contact@canoe-montana.com

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English :

A vibrant Latine Rock evening by the Hérault river, between dance, music, and a fiery summer atmosphere.

L’événement Latine Rock Canoë Montana Agonès a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup