Tropical Vibes Canoë Montana R.D 108 Monplaisir Agonès

Informations pratiques

Agonès

Tropical Vibes Canoë Montana

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Une soirée aux saveurs tropicales et aux rythmes ensoleillés, dans une ambiance festive au bord de l’Hérault.

Canoë Montana à Agonès vous invite à une soirée Tropical Vibes placée sous le signe de l’été, de la musique et de la convivialité. Dans un décor naturel en bord de rivière, laissez-vous porter par une atmosphère chaleureuse et dépaysante.

Le DJ set de DJ Sohan rythmera la soirée avec des sonorités festives et estivales, parfaites pour profiter d’un moment entre amis ou en famille. Côté gourmandise, saveurs du sud et inspirations méditerranéennes viendront accompagner cette parenthèse tropicale.

Une soirée estivale pleine de bonne humeur, mêlant musique, partage et ambiance des îles dans un cadre unique. .

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 36 76 contact@canoe-montana.com

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English :

An evening of tropical flavors and sunny rhythms, in a festive atmosphere by the Hérault.

L’événement Tropical Vibes Canoë Montana Agonès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup