Les démons de minuit Canoë Montana R.D 108 Monplaisir Agonès

Informations pratiques

Agonès

Les démons de minuit Canoë Montana

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 00:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Une dernière nuit festive au bord de l’Hérault pour célébrer la fin de l’été dans une ambiance élégante et inoubliable.

Canoë Montana à Agonès vous invite à clôturer la saison avec “Les Démons de Minuit”, une grande soirée placée sous le signe de la fête, du partage et des plaisirs estivaux.

Dans une ambiance chaleureuse et raffinée, laissez-vous porter par le DJ set de DJ Etienne pour une soirée rythmée et conviviale au bord de la rivière. L’expérience se prolonge autour de découvertes gourmandes et d’une dégustation de rhums d’exception, pour savourer pleinement cette ultime parenthèse estivale.

Une soirée de clôture festive et mémorable, où musique, saveurs et douceur des nuits d’été se rencontrent une dernière fois à Canoë Montana. .

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 36 76 contact@canoe-montana.com

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English :

A last festive night by the banks of the Hérault to celebrate the end of summer in an elegant and unforgettable atmosphere.

L’événement Les démons de minuit Canoë Montana Agonès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup