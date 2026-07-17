Lattara : atelier tellines 2-5 ans !, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes

Informations pratiques

Lattara : atelier tellines 2-5 ans ! 19 et 20 septembre Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Hérault

Gratuit. Pas d’inscription préalable, mais une réservation obligatoire sur place. Capacité maximum par créneaux : 10 enfants, tous accompagnés d’un seul parent (10 parents au total).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

L’association Acanthe, du master Valorisation et médiation des patrimoines de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, invite le public à découvrir le patrimoine du site archéologique de Lattara, au musée Henri-Prades, dans le cadre de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine.

Inspiré du décor de sol en tellines découvert à Lattara, représentant un équidé en mouvement, l’atelier « Tellines et tout-petits » invite les enfants de 2 à 5 ans à laisser parler leur créativité.

Les enfants pourront choisir une image d’équidé, de poisson ou d’oiseau, en lien avec les décors découverts à Lattes. Sous la surveillance de leurs parents, ils suivront les lignes de dessins préétablis et y apposeront des coquillages par pression, afin de réaliser des décors semblables à ceux de Lattara.

Les tellines, petits coquillages marins fréquents sur les côtes languedociennes, deviendront ainsi le matériau d’une création ludique et patrimoniale.

Pour plus d’informations sur le déroulé de l’évènement : voir sur https://associationacanthe.wordpress.com/ ou sur https://museearcheo.montpellier3m.fr/

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**L’association Acanthe** du Master Valorisation et Médiation des Patrimoines de l’**Université de Montpellier Paul Valéry**, invite le public à découvrir le patrimoine du **site archéologique de du …

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