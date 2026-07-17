Lattara : venez découvrir les enjeux du métier de restaurateur !, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes

Informations pratiques

Lattara : venez découvrir les enjeux du métier de restaurateur ! 19 et 20 septembre Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Hérault

Gratuit et sans inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Acanthe, du master Valorisation et médiation des patrimoines de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, invite le public à découvrir le patrimoine du site archéologique de Lattara, au musée Henri-Prades, dans le cadre de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine.

L’atelier de sensibilisation aux enjeux de la restauration en archéologie invite le public à comprendre l’importance de la restauration dans la préservation et la valorisation des collections archéologiques.

Pensée pour tous les âges, l’activité propose deux espaces complémentaires : une partie ludique pour les enfants, avec des ateliers de reconstitution de fresque et de remontage de céramique, et une partie destinée aux adultes, sous forme de quiz interactif.

À travers ces dispositifs, les participants exploreront les techniques de restauration, les spécificités liées aux matériaux et les choix éthiques qui guident la conservation des vestiges.

Une occasion de mieux comprendre comment le patrimoine archéologique est étudié, restauré et transmis.

Pour plus d’informations sur le déroulé de l’évènement : voir sur https://associationacanthe.wordpress.com/ ou sur https://museearcheo.montpellier3m.fr/

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**L’association Acanthe** du Master Valorisation et Médiation des Patrimoines de l’**Université de Montpellier Paul Valéry**, invite le public à découvrir le patrimoine du **site archéologique de du …

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