L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 32 – 32 – 44 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07 15:00:00

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-07

L’atelier Lyrique de Bourgogne présente L’auberge du cheval blanc Opérette de Ralph Benatzky

Dans une auberge animée au bord du lac Wolfgang, Josépha veille avec énergie sur ses clients.

Son maître d’hôtel Léopold, profondément amoureux d’elle, tente en vain de capter son attention. Mais Josépha rêve d’un autre amour, tandis que de nouveaux arrivants viennent troubler la tranquillité des lieux.

Entre élans du cœur, ambitions contrariées et rencontres inattendues, les sentiments se croisent et se transforment.

Quiproquos, jalousies et séductions rythment le quotidien de cette joyeuse pension.

Peu à peu, chacun se révèle à lui-même et aux autres.

Dans cette comédie pleine de charme et de fantaisie, les illusions laissent place à des sentiments plus sincères.

Et au fil de l’été, l’auberge devient le théâtre d’un heureux dénouement où chacun trouve sa place.

Durée 2h40 avec entracte

Avec Clémence HICKS Fabio SITZIA Philippe PADOVANI Thomas MARFOGLIA Nicolas RETHER Anaïs BERLIN Mylène JEANDET et tous les artistes de l’Atelier Lyrique de Bourgogne-Franche-Comté

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

The Atelier Lyrique de Bourgogne presents *The White Horse Inn*, an operetta by Ralph Benatzky

In a bustling inn on the shores of Lake Wolfgang, Josépha energetically looks after her guests.

Her innkeeper, Leopold, who is deeply in love with her, tries in vain to capture her attention. But Josépha dreams of another love, while new arrivals come to disrupt the tranquility of the place.

Amid the stirrings of the heart, thwarted ambitions, and unexpected encounters, feelings intertwine and evolve.

Misunderstandings, jealousy, and seduction set the pace of daily life at this cheerful inn.

Little by little, everyone reveals themselves to themselves and to others.

In this comedy full of charm and whimsy, illusions give way to more sincere feelings.

And as the summer unfolds, the inn becomes the setting for a happy ending where everyone finds their place.

Running time: 2 hours 40 minutes, including an intermission

Starring: Clémence HICKS, Fabio SITZIA, Philippe PADOVANI, Thomas MARFOGLIA, Nicolas RETHER, Anafs BERLIN, Mylene JEANDET, and all the artists of the Atelier Lyrique de Bourgogne-Franche-Comté

L’événement L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par