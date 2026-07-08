LAURA CALU SALLE HORIZON Muret
samedi 24 avril 2027 · SALLE HORIZON · Muret
Informations pratiques
Muret
LAURA CALU
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 28 – 28 – 38 EUR
28
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24
fin : 2027-04-24
Date(s) :
2027-04-24
Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.
Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions. Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène.
Bah non. Si, en fait si. 28 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
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English :
Depending on whether the public gives it a thumbs-up or a thumbs-down, execution is never far off.
L’événement LAURA CALU Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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