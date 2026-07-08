LAURA CALU SALLE HORIZON Muret

Informations pratiques

Muret

LAURA CALU

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 28 – 28 – 38 EUR

28

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.

Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions. Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène.

Bah non. Si, en fait si. 28 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Depending on whether the public gives it a thumbs-up or a thumbs-down, execution is never far off.

L’événement LAURA CALU Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE