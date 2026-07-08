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AGENDA · Muret

LAURA CALU SALLE HORIZON Muret

samedi 24 avril 2027 · SALLE HORIZON · Muret

LAURA CALU SALLE HORIZON Muret

Informations pratiques

Début
samedi 24 avril 2027
Fin
samedi 24 avril 2027
Lieu
SALLE HORIZON
Adresse
Avenue des Pyrénées
Ville
31600 Muret
Département
Haute-Garonne
Tarif
28 28 38 28

Muret

LAURA CALU

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 28 – 28 – 38 EUR
28

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24
fin : 2027-04-24

Date(s) :
2027-04-24

Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.
Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions. Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène.

Bah non. Si, en fait si. 28  .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13 

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English :

Depending on whether the public gives it a thumbs-up or a thumbs-down, execution is never far off.

L’événement LAURA CALU Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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