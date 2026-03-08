LAURA PAUSINI IO CANTO WORLD TOUR Palais Nikaïa Nice

LAURA PAUSINI IO CANTO WORLD TOUR

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Début : 2026-10-30

fin : 2026-10-30

2026-10-30

Cette tournée est un rendez-vous unique avec l’une des plus grandes voix internationales, reconnue pour ses concerts inoubliables à travers plus de 40 pays, et plus de 75 millions de disques vendus dans le monde.

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr

English : LAURA PAUSINI IO CANTO WORLD TOUR

This tour is a unique opportunity to see one of the world’s greatest voices, renowned for his unforgettable concerts in over 40 countries, and more than 75 million records sold worldwide.

