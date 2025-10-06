LAURA PAUSINI – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

LAURA PAUSINI Début : 2026-10-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Après une tournée mondiale record fin 2024, Laura Pausini, première et seule artiste italienne à avoir remporté un GRAMMY Award, annonce son grand retour sur scène avec sa 11ème tournée mondiale : IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, un nouveau spectacle pensé comme une véritable déclaration d’amour à la musique et à son public.? Le 12 septembre, Laura Pausini dévoile son nouveau single et annonce IO CANTO 2,?la suite de son célèbre album de reprises de 2006.? Cette tournée est un rendez-vous unique avec l’une des plus grandes voix internationales, reconnue pour ses collaborations légendaires (Michael Jackson, Céline Dion, Charles Aznavour…), ses concerts inoubliables à travers plus de 40 pays, et plus de 75 millions de disques vendus dans le monde.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06