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LAURENT BAFFIE OPERA DE LIMOGES Limoges

LAURENT BAFFIE OPERA DE LIMOGES Limoges

LAURENT BAFFIE OPERA DE LIMOGES Limoges jeudi 20 mai 2027.

Lieu : OPERA DE LIMOGES

Adresse : 48, RUE JEAN JAURES

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : 2027-05-20

Fin : 2027-05-20

Heure de début : 20:00

LAURENT BAFFIE Début : 2027-05-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87

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