Laurent Gerra Le Forum Le Mans

Le Mans

Laurent Gerra

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 20:00:00

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

Laurent Gerra de retour au Mans !!!

LAURENT GERRA SE MET À TABLE !

Service !

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.

Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…

Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !

L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !

RDV le vendredi 23 avril 2027, au Forum. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Laurent Gerra back in Le Mans !!!

L’événement Laurent Gerra Le Mans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Le Mans