Laurent Gerra Le Forum Le Mans
Laurent Gerra Le Forum Le Mans vendredi 23 avril 2027.
Le Mans
Laurent Gerra
Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 49 – 49 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 20:00:00
fin : 2027-04-23
Date(s) :
2027-04-23
Laurent Gerra de retour au Mans !!!
LAURENT GERRA SE MET À TABLE !
Service !
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.
Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…
Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !
L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !
RDV le vendredi 23 avril 2027, au Forum. .
Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Laurent Gerra back in Le Mans !!!
L’événement Laurent Gerra Le Mans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Le Mans
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