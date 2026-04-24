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Laurent Gerra Le Forum Le Mans

Laurent Gerra Le Forum Le Mans vendredi 23 avril 2027.

Lieu : Le Forum

Adresse : Centre des Expositions

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : vendredi 23 avril 2027

Fin : vendredi 23 avril 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 49 49

Le Mans

Laurent Gerra

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 20:00:00
fin : 2027-04-23

Date(s) :
2027-04-23

Laurent Gerra de retour au Mans !!!
LAURENT GERRA SE MET À TABLE !

Service !
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.
Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…
Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !
L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !

RDV le vendredi 23 avril 2027, au Forum.   .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Laurent Gerra back in Le Mans !!!

L’événement Laurent Gerra Le Mans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Le Mans

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