LAURENT GERRA ZENITH DE PAU Pau

LAURENT GERRA

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 59.2 – 59.2 – 59.2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

NOUVEAU SPECTACLE À SAVOURER

Après une tournée dans toute la France, qui se poursuit en 2025 et 2026, et une vingtaine de représentations à guichets fermés au Casino de Paris en décembre dernier, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates aux Folies Bergère du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 avec son nouveau spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.

Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !

L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

