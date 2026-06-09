LAURENT GERRA SEMET À TABLE SALLE HORIZON Muret

Muret

LAURENT GERRA SEMET À TABLE

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 47 – 47 – 75 EUR

47

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:30:00

fin : 2026-11-04 23:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Service !

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.

Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…

Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !

L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà ! 47 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

Service!

When Laurent Gerra sits down to dinner, you know in advance that the food will be well prepared.

L’événement LAURENT GERRA SEMET À TABLE Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE