LAURENT GERRA SEMET À TABLE SALLE HORIZON Muret
LAURENT GERRA SEMET À TABLE SALLE HORIZON Muret mercredi 4 novembre 2026.
Muret
LAURENT GERRA SEMET À TABLE
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 47 – 47 – 75 EUR
47
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:30:00
fin : 2026-11-04 23:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Service !
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.
Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…
Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !
L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà ! 47 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Service!
When Laurent Gerra sits down to dinner, you know in advance that the food will be well prepared.
L’événement LAURENT GERRA SEMET À TABLE Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- GALA DE DANSE SALLE HORIZON PYRENEES Muret 13 juin 2026
- OPÉRA SANS FRONTIÈRES EMEA DE MURET Muret 17 juin 2026
- OPÉRA SANS FRONTIÈRES À L’EMEA DE MURET Muret 17 juin 2026
- JOURNEE PORTES OUVERTES EMEA EMEA NICOLAS DALAYRAC Muret 24 juin 2026
- PIÈCE DE THÉÂTRE PETIT MEURTRE EN FAMILLE THÉÂTRE MARC SEBBAH Muret 25 juin 2026