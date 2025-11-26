Laurent Gerra Troyes

Laurent Gerra

Le Cube Troyes Aube

12 décembre 2026 20:00

2026-12-12

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.



Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…



Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !



L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà ! .

Le Cube Troyes, Aube, Grand Est

