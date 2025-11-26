Laurent Gerra Troyes
Laurent Gerra Troyes samedi 12 décembre 2026.
Laurent Gerra
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 59.2 – 59.2 – 69.2 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.
Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…
Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !
L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà ! .
