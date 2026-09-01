UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Laurent Jouan au primo, piano – Stéphane Jouan au secundo, piano Église Saint-Merry Paris

dimanche 27 septembre 2026 · Église Saint-Merry · Paris

Laurent Jouan au primo, piano – Stéphane Jouan au secundo, piano Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Merry
Adresse
78 rue Saint-Martin
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.</p>

Le Duo Jouan

Laurent et Stéphane obtiennent la médaille d’or, et le Prix du Cycle de Perfectionnement du Conservatoire de Toulon dans la classe de Méré Masuda (ancienne disciple de Pierre Sancan au Conservatoire de Paris).

Laurent reçoit ensuite les conseils de Thérèse Dussaut (Grand prix de l’ARD de Munich), au conservatoire de Toulouse, dans le cadre de sa classe supérieure de perfectionnement et d’interprétation.

Stéphane étudie avec Bernard d’Ascoli (lauréat du Leeds, 1er Prix Maria Canals de Barcelone) à Aubagne.

Le Duo Jouan se produit dès lors dans de nombreux festivals (Promenades Musicales de Salon-de-Provence, Nuits du Parvis de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume…), et à l’invitation de saisons musicales (Musicà Saint-Tronc à Marseille, Mouvement des Arts d’Hyères, Accueil Musical de Saint-Merry Paris…).

De l’élan romantique des danses de Grieg et de Brahms à l’imaginaire des frères Jouan
Le dimanche 27 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:30:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin  75004 Paris
https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-27-septembre-2026-laurent-jouan-au-primo-piano-st%C3%A9phane-jouan-au-secundo-piano +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1072248648866766?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1072248648866766?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


Afficher la carte du lieu Église Saint-Merry et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)