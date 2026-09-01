Laurent Jouan au primo, piano – Stéphane Jouan au secundo, piano Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Le Duo Jouan

Laurent et Stéphane obtiennent la médaille d’or, et le Prix du Cycle de Perfectionnement du Conservatoire de Toulon dans la classe de Méré Masuda (ancienne disciple de Pierre Sancan au Conservatoire de Paris).

Laurent reçoit ensuite les conseils de Thérèse Dussaut (Grand prix de l’ARD de Munich), au conservatoire de Toulouse, dans le cadre de sa classe supérieure de perfectionnement et d’interprétation.

Stéphane étudie avec Bernard d’Ascoli (lauréat du Leeds, 1er Prix Maria Canals de Barcelone) à Aubagne.

Le Duo Jouan se produit dès lors dans de nombreux festivals (Promenades Musicales de Salon-de-Provence, Nuits du Parvis de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume…), et à l’invitation de saisons musicales (Musicà Saint-Tronc à Marseille, Mouvement des Arts d’Hyères, Accueil Musical de Saint-Merry Paris…).

De l’élan romantique des danses de Grieg et de Brahms à l’imaginaire des frères Jouan

Le dimanche 27 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:30:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-27-septembre-2026-laurent-jouan-au-primo-piano-st%C3%A9phane-jouan-au-secundo-piano +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1072248648866766?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1072248648866766?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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