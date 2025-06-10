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Laurent Pit les instantanés Duo d’impro Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Laurent Pit les instantanés Duo d’impro Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 13 novembre 2026.

Lieu : Théâtre L'Art Dû

Adresse : 83 rue Marengo

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 13 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 16 16 16

Marseille 6e Arrondissement

Laurent Pit les instantanés Duo d’impro

Du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 21:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-13

Duo d’Impro est un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public.
Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle d’humour hors norme ! A chaque représentation, les deux comédiens, Laurent Pit et Philippe Hassler vont se livrer à une expérience théâtrale unique. Leur but ? Se surprendre autant qu’ils vous surprennent. Spectacle joué au festival d’Avignon OFF à guichet fermé pendant 3 années consécutives.   .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Duo d’Impro is a show entirely improvised from the audience’s topics.

L’événement Laurent Pit les instantanés Duo d’impro Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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