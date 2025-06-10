Laurent Pit les instantanés Duo d’impro Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Laurent Pit les instantanés Duo d’impro Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 13 novembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Laurent Pit les instantanés Duo d’impro
Du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 21:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-13
Duo d’Impro est un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public.
Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle d’humour hors norme ! A chaque représentation, les deux comédiens, Laurent Pit et Philippe Hassler vont se livrer à une expérience théâtrale unique. Leur but ? Se surprendre autant qu’ils vous surprennent. Spectacle joué au festival d’Avignon OFF à guichet fermé pendant 3 années consécutives. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Duo d’Impro is a show entirely improvised from the audience’s topics.
L’événement Laurent Pit les instantanés Duo d’impro Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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