Laurent Pit les instantanés Duo d’impro Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Laurent Pit les instantanés Duo d’impro

Du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 21:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-13

Duo d’Impro est un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public.

Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle d’humour hors norme ! A chaque représentation, les deux comédiens, Laurent Pit et Philippe Hassler vont se livrer à une expérience théâtrale unique. Leur but ? Se surprendre autant qu’ils vous surprennent. Spectacle joué au festival d’Avignon OFF à guichet fermé pendant 3 années consécutives. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Duo d’Impro is a show entirely improvised from the audience’s topics.

L’événement Laurent Pit les instantanés Duo d’impro Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille