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AGENDA · Lauzès

Lauzès en Fête Lauzès

samedi 25 juillet 2026 · Lauzès

Lauzès en Fête Lauzès

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
46360 Lauzès
Département
Lot
Tarif
20 20 Tarif adulte

Lauzès

Lauzès en Fête

Le Bourg Lauzès Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Le Comité des fêtes de Lauzès organise sa fête de village !

Le Comité des fêtes de Lauzès organise sa fête de village !

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Le Bourg Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 30 77 76 50 

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English :

The Lauzès Festival Committee is organizing its village festival!

L’événement Lauzès en Fête Lauzès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Labastide-Murat

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