Informations pratiques

Lauzès

Lauzès en Fête

Le Bourg Lauzès Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Le Comité des fêtes de Lauzès organise sa fête de village !

Le Comité des fêtes de Lauzès organise sa fête de village !

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Le Bourg Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 30 77 76 50

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English :

The Lauzès Festival Committee is organizing its village festival!

L’événement Lauzès en Fête Lauzès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Labastide-Murat