L’AVENIR DES REFLETS, LAZARE / VITA NOVA, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

L’AVENIR DES REFLETS, LAZARE / VITA NOVA 14 – 16 avril 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-14T20:00:00+02:00 – 2027-04-14T22:50:00+02:00

Fin : 2027-04-16T20:00:00+02:00 – 2027-04-16T22:50:00+02:00

L’auteur et metteur en scène Lazare, dans un geste rare où se mêlent puissance de jeu, joie et poésie, embrasse les récits et mythes de la Révolution pour interroger notre époque et notre désir de liberté.

Comme un terreau fertile où poussent les promesses et menaces de l’avenir, le monde en fusion des années 1789–1793 offre à Lazare un aéropage de personnages et thématiques, abordées comme une geste mythologique : Gorgone et Persée croisent Marat, journaliste et savant, Olympe de Gouges, femme de lettres, dans un théâtre peuplé de fantômes et de musiques, où dialoguent les mythes révolutionnaires, leurs possibles visions oraculaires et notre présent.

Appelant comme témoins fictifs et fantomatiques, des figures de la Révolution française, L’Avenir des reflets interroge notre désir de liberté, nous confronte à notre histoire, raconte et encourage notre faculté à nous inventer.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4251 »}]

L’auteur et metteur en scène Lazare, dans un geste rare où se mêlent puissance de jeu et poésie, embrasse les récits et mythes de la Révolution pour interroger notre époque et notre désir de liberté.

Tuong-Vi Nguyen