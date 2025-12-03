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Laver son linge : toute une histoire !, Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc, Lambesc

dimanche 20 septembre 2026 · Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc · Lambesc

Laver son linge : toute une histoire !, Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc
Adresse
Bd de la République, 13410 Lambesc
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône

Laver son linge : toute une histoire ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le lavoir Lou Lavadou reprend vie pendant une matinée avec l’association Lou Galoubet qui vous transporte dans le temps pour découvrir comment les habitants lavaient le linge dans le passé !

Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc Bd de la République, 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le lavoir Lou Lavadou reprend vie pendant une matinée avec l’association Lou Galoubet qui vous transporte dans le temps pour découvrir comment les habitants lavaient le linge dans le passé !

©Ville de Lambesc

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