L’aveugle au corps d’or Salle des fêtes Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc

L’aveugle au corps d’or

Salle des fêtes 59 Grande Rue Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Un conte envoûtant et poétique sur le pouvoir de la musique et de la danse, le retour à la vie sauvage et la différence. Vendredi 29 mai à 19h à la salle des fêtes d’Ancy-le-Franc. .

Salle des fêtes 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’aveugle au corps d’or

L’événement L’aveugle au corps d’or Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois