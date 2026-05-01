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L’aveugle au corps d’or Salle des fêtes Ancy-le-Franc

L’aveugle au corps d’or Salle des fêtes Ancy-le-Franc vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 59 Grande Rue

Ville : 89160 Ancy-le-Franc

Département : Yonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ancy-le-Franc

L’aveugle au corps d’or

Salle des fêtes 59 Grande Rue Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Un conte envoûtant et poétique sur le pouvoir de la musique et de la danse, le retour à la vie sauvage et la différence. Vendredi 29 mai à 19h à la salle des fêtes d’Ancy-le-Franc.   .

Salle des fêtes 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : L’aveugle au corps d’or

L’événement L’aveugle au corps d’or Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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