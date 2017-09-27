Festival Musicancy Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc

Festival Musicancy

Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont Tonnerre Ancy-le-Franc Yonne

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-09-27

Entre œuvres majeures, découvertes et rencontres entre artistes et public, le festival 2026 invite chacun à vivre la musique autrement.

Si le Festival Musicancy existe, c’est d’abord grâce à un territoire, à ses habitants, aux forces vives de l’association et à un patrimoine exceptionnel qui nous réunit au cœur du château d’Ancy-le-Franc et ses alentours. Musicancy a la forte conviction que la musique n’est pas un luxe, mais un lien entre les générations, les artistes et les habitants. En 2026, nous affirmons plus que jamais cette identité pour que le festival soit à la fois exigeant et accessible, ancré localement et ouvert sur le monde. Proposer une telle aventure artistique est un acte de confiance dans la curiosité du public, dans la force du collectif, dans la culture comme moteur de dynamisme, d’attractivité et de cohésion… un véritable défi dans un contexte budgétaire extrêmement fragilisé. Grâce à la fidélité du public, à l’engagement de nos équipes et au soutien de nos partenaires, Musicancy continue d’affirmer son rôle faire rayonner la culture au cœur du Tonnerrois et offrir à tous des moments d’art et de partage. Bienvenue à Musicancy 2026 !

Détail de la programmation

Mercredi 15 juillet à 20h

Destinées Ensemble Le Consort

Musique de chambre

Château d’Ancy-le-Franc Cour d’honneur (lieu de repli à définir si intempérie)

Sophie de Bardonnèche et Justin Taylor font exploser les frontières du répertoire en révélant la puissance de femmes compositrices. Tout un monde à découvrir où s’entrelacent un lyrisme puissant et des œuvres fascinantes. Deux artistes fulgurants, un répertoire enfin retrouvé et une expérience musicale qui célèbre des créatrices visionnaires séduisant et profondément inspirant.

Avec clé d’écoute en avant-concert.

Dans le cadre de la résidence du Consort, d’autres événements viendront en complément de ce concert.

Plus de renseignements https://www.musicancy.org/destinees/

Jeudi 16 juillet à 20h

Le Violoncelle triomphant Ensemble Le Consort

Musique de chambre

Château d’Ancy-le-Franc Cour d’honneur (lieu de repli à définir si intempérie)

Voyage au cœur de l’Italie baroque, là où le violoncelle trouve sa voix et révèle toute sa puissance expressive. Entre découvertes inédites — Antoniotto, Platti, Garavaglia, Ruvo, Taglietti — et chefs-d’œuvre de Vivaldi ou de Bach, ce programme dévoile un instrument en pleine métamorphose virtuose, sensible, profondément humain. Une aventure musicale captivante, qui ressuscite des trésors oubliés et célèbre la naissance d’une nouvelle star le violoncelle.

Avec clé d’écoute en avant-concert.

Dans le cadre de la résidence du Consort, d’autres événements viendront en complément de ce concert.

Plus de renseignements https://www.musicancy.org/le-violoncelle-triomphant/

Vendredi 17 juillet à 20h

Vivaldi et Venise Ensemble Le Consort

Ensemble de chambre

Château d’Ancy-le-Franc Cour d’honneur (lieu de repli à définir si intempérie)

Les quatre complices du Consort unissent leurs talents dans un programme Vivaldi résolument irrésistible. Au cœur de la Venise baroque, les sonates en trio se révèlent dans toute leur énergie et leur éclat. Virtuosité éblouissante, alchimie parfaite et émotions à haute intensité un événement incontournable de la 23e édition.

Avec clé d’écoute en avant-concert.

Dans le cadre de la résidence du Consort, d’autres événements viendront en complément de ce concert.

Plus de renseignements https://www.musicancy.org/vivaldi-et-venise/

Jeudi 23 juillet à 20h

Cantates de Bach Ensemble Masques, Olivier Fortin

Ensemble vocal et instrumental

Château d’Ancy-le-Franc Cour d’honneur (lieu de repli à définir si intempérie)

Retour de l’Ensemble Masques pour la 2e année consécutive avec trois cantates majeures de Johann Sebastian Bach les cantates BWV 34, 80 et 81. Porté par une énergie collective rare, l’ensemble révèle toute la puissance spirituelle, la théâtralité et la profondeur expressives de ces œuvres. Entre ferveur éclatante, combats intérieurs et élans lumineux, ce programme offre un voyage musical d’une intensité rare un moment phare de l’édition 2026 de Musicancy avec un ensemble régional reconnu en France et à l’international.

Avec clé d’écoute en avant-concert.

Plus de renseignements https://www.musicancy.org/cantates-de-bach/

Samedi 1er août à 20h

Canto Matthieu Chazarenc Quartet

Musicancy Jazz Club

Château d’Ancy-le-Franc Cour d’honneur (lieu de repli à définir si intempérie)

On dirait le Sud c’est ce que vous ressentirez en écoutant Canto de Matthieu Chazarenc. Un jazz coloré, enraciné dans le Sud-Ouest natal du musicien, qui navigue entre Espagne, Méditerranée, Orient et Caraïbes, mêlant chaleur, épices et émotions intimes. Des compositions comme de véritables chansons sans paroles, où nostalgie, révolte, désir de changement et appel du large se croisent. Un voyage solaire proposé par Matthieu Chazarenc (batterie) et ses fidèles compagnons de route Christophe Wallemme (contrebasse), Sylvain Gontard (bugle) et Laurent Derache (accordéon).

Plus de renseignements https://www.musicancy.org/canto/

Mardi 4 août à 20h

3e édition de la Nuit merveilleuse Ensembles Les Accords Nouveaux, Pierre Gallon et Pierre Deschamps

Château d’Ancy-le-Franc Etage noble

Trois moments de musique et de conte

Ensemble Les Accords Nouveaux Pernelle Marzorati & Thomas Vincent Dans un salon au XVIIIe siècle Musicancy Jeunes Talents Duo de chambre. Ce duo explore le répertoire de chambre du xviiie siècle, mettant en lumière la combinaison raffinée de la harpe et du luth. À travers des arrangements inédits d’œuvres de Joseph Haydn, Johann Kropfgans et d’autres figures marquantes de l’époque, ce duo nous plonge dans les salons aristocratiques des Lumières. Raffiné, évanescent, ce programme promet un moment de pure poésie.

Pierre Gallon English Night. Claviers solos. Voyage au cœur d’une nuit anglaise autour de 1600. Entre rêve, inquiétante étrangeté, pénombre et aube naissante, ce programme à l’imaginaire foisonnant explore plusieurs facettes de la nuit à l’aide de surprenants claviers virginal, ottavino, toypiano, clavecin. Un moment suspendu tout en intimité autour des trésors de musiques anonymes ou connues de Byrd, Bull ou Dowland.

Pierre Deschamps Contes de la nuit. Contes à foison en lien avec le lieu choisi et les programmes musicaux proposés…

Plus de renseignements https://www.musicancy.org/la-nuit-merveilleuse-2/

Dimanche 27 septembre à 17h

Viva la Grazia Ensemble Alkymia, Marianna Delgadillo Espinoza

Ensemble vocal et instrumental

Château d’Ancy-le-Franc Cour d’honneur (lieu de repli à définir si intempérie)

Viva la Gracia prend racine dans les musiques sacrées du xviie siècle, avec les villancicos de remedo chants traditionnels réadaptés pour nous emmener jusqu’aux chants et danses boliviennes du xxe siècle. À travers un répertoire rare et une démarche authentique et respectueuse, ce concert célèbre la rencontre des cultures, où rythmes africains, harmonies baroques et mélodies andines s’entrelacent. Une véritable ode à la joie et un hommage aux communautés qui ont façonné l’âme sonore de la Bolivie.

Avec clé d’écoute en avant-concert.

Plus de renseignements https://www.musicancy.org/viva-la-gracia/

– – – – – – – – – – – –

Plus de renseignements sur la programmation www.musicancy.org .

Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont Tonnerre Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@musicancy.org

English : Festival Musicancy

