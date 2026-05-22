Voyage dans l’art forain Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc
Voyage dans l’art forain Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc samedi 13 juin 2026.
Ancy-le-Franc
Voyage dans l’art forain
Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre Ancy-le-Franc Yonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Découverte d’un patrimoine et d’un univers méconnu de la fête foraine, à travers des plus beaux éléments de foire d’autrefois. .
Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 00 25
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English : Voyage dans l’art forain
L’événement Voyage dans l’art forain Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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