Exposition de peintures d’ Assunta GENOVESIO et céramiques de Bruno SUET Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc

Exposition de peintures d’ Assunta GENOVESIO et céramiques de Bruno SUET

Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-17

Exposition d’artistes parisiens, peintures d’Assunta GENOVESIO et céramiques de Brunot SUET. .

Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition de peintures d’ Assunta GENOVESIO et céramiques de Bruno SUET

L’événement Exposition de peintures d’ Assunta GENOVESIO et céramiques de Bruno SUET Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)