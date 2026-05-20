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Exposition de peintures d’ Assunta GENOVESIO et céramiques de Bruno SUET Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc Ancy-le-Franc

Exposition de peintures d’ Assunta GENOVESIO et céramiques de Bruno SUET Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc Ancy-le-Franc mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Galerie du Musée de la Faïence d'Ancy le Franc

Adresse : 59 Grande Rue

Ville : 89160 Ancy-le-Franc

Département : Yonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Ancy-le-Franc

Exposition de peintures d’ Assunta GENOVESIO et céramiques de Bruno SUET

Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-06-17

Exposition d’artistes parisiens, peintures d’Assunta GENOVESIO et céramiques de Brunot SUET.   .

Galerie du Musée de la Faïence d’Ancy le Franc 59 Grande Rue Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Exposition de peintures d’ Assunta GENOVESIO et céramiques de Bruno SUET

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