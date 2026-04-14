Visite du parc du château d’Ancy le Franc, Château d’Ancy-le-Franc, Ancy-le-Franc

Visite du parc du château d’Ancy le Franc 6 et 7 juin Château d’Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : 13 € / Réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, carte famille nombreuse) : 11 € / Enfant de 6 à 15 ans : 8 € / Gratuit pour les moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Entre plans anciens et création moderne »

Venez admirer les jardins à la française et le parc à l’anglaise du château d’Ancy le Franc.

Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 75 00 25 http://www.chateau-ancy.com http://www.facebook.com/chateau.ancy.officiel;https://twitter.com/AncyChateau;https://www.instagram.com/chateaudancylefranc Fleuron de la Renaissance italienne en Bourgogne, ce palais est le chef-d’œuvre de Sébastiano Serlio, architecte Italien du roi François Ier. Bâti au cœur d’un magnifique parc de 50 hectares pour Antoine III de Clermont, beau-frère de Diane de Poitiers, le château d’Ancy-le-Franc est, grâce à sa composition profondément originale, sans équivalent en Italie comme en France. Il abrite l’une des plus grandes collections de peintures murales actuellement conservées en France (XVIe et XVIIe siècles) ce qui fait d’Ancy-le-Franc le rival direct de Fontainebleau. Le parc est l’un des plus grands parcs de château de la Bourgogne. Il compte un jardin à la française, un jardin à l’anglaise avec « folie » (XVIIe siècle), un étang, un cours d’eau, de petits ponts, des arbres centenaires et un parc à chevaux. L’ensemble offre un charme délicat à cet espace foisonnant de verdure et de vestiges du temps passé. C’est un lieu idyllique pour se promener et flâner après la visite du château.

« Entre plans anciens et création moderne »

© Château d’Ancy le Franc