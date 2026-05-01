Projection Juste une illusion Ancy-le-Franc
Projection Juste une illusion Ancy-le-Franc mercredi 27 mai 2026.
Ancy-le-Franc
Projection Juste une illusion
Salle polyvalente Ancy-le-Franc Yonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:30:00
fin : 2026-05-27 22:30:00
Date(s) :
2026-05-27
ADULTES 6 € MOINS DE 14 ANS 4 € PERSONNES HANDICAPÉES, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI 5 € ABONNEMENT 32 € (7 places). .
Salle polyvalente Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 13 21
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English : Projection Juste une illusion
L’événement Projection Juste une illusion Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois