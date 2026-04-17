L’avez-vous lu ? Chartres
L’avez-vous lu ? Chartres samedi 30 mai 2026.
Chartres
L’avez-vous lu ?
Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Envie de lire ? De découvrir des auteurs ? Les bibliothécaires partagent leurs lectures des romans récents et des titres qui ont attiré leur attention.
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Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
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L’événement L’avez-vous lu ? Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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