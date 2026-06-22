L’AVPPS fête ses 30 ans à Saint Sever Calvados Saint Sever Calvados Noues de Sienne
L’AVPPS fête ses 30 ans à Saint Sever Calvados Saint Sever Calvados Noues de Sienne dimanche 5 juillet 2026.
Noues de Sienne
L’AVPPS fête ses 30 ans à Saint Sever Calvados
Saint Sever Calvados 2 Rue du Cloître Noues de Sienne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Pour cette nouvelle journée de fête des 0 ans de l’AVPPS, dès 10h démonstrations et manœuvre des Sapeurs pompiers. 14h départ de la randonnée pédestre, d’environ 6km passage par l’Arboretum, le sanatorium, la motte castrale, le calvaire de Beauregard et la Vierge à la Vilaine.
Pour cette nouvelle journée de fête des 0 ans de l’AVPPS, dès 10h démonstrations et manœuvre des Sapeurs pompiers. 14h départ de la randonnée pédestre, d’environ 6km passage par l’Arboretum, le sanatorium, la motte castrale, le calvaire de Beauregard et la Vierge à la Vilaine. Mais sans commentaires historiques.
16h Concert de clotûre par les Dépanneurs devant la salle multi-activités. .
Saint Sever Calvados 2 Rue du Cloître Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie
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English : L’AVPPS fête ses 30 ans à Saint Sever Calvados
To mark another day of celebrations for the AVPPS’s 30th anniversary, there will be demonstrations and drills by the fire brigade from 10.00. 2.00 pm: start of the walk, approximately 6 km long, passing through the Arboretum, the sanatorium, the motte-and-bailey castle, the Beauregard Calvary and…
L’événement L’AVPPS fête ses 30 ans à Saint Sever Calvados Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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