Visite avec distillation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois Lieu Dit le Bourg (Le Mesnil-Caussois) Noues de Sienne vendredi 3 juillet 2026.

Noues de Sienne

Visite avec distillation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois

Lieu Dit le Bourg (Le Mesnil-Caussois) Le Mesnil-Caussois Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

La cidrerie Mette vous propose de découvrir l’univers de la distillation avec l’alambic à repasse. Un univers olfactif unique, la chauffe au bois, l’ébullition du cidre et le cœur de la distillation. L’alchimie du Calvados n’aura plus de secret pour vous! 7ème édition !

La cidrerie Mette vous propose de découvrir l’univers de la distillation avec l’alambic à repasse. Un univers olfactif unique, la chauffe au bois, l’ébullition du cidre et le cœur de la distillation. L’alchimie du Calvados n’aura plus de secret pour vous! 7ème édition chaque vendredi de 13h30 à 14h30 puis de 15h à 16h et 16h30 à 17h30. Sur réservation

Une visite simple (sans distillation) est également possible du lundi au jeudi et le samedi de 14h à 17h. .

Lieu Dit le Bourg (Le Mesnil-Caussois) Le Mesnil-Caussois Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 7 77 25 38 59 mette.nicolas@hotmail.fr

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English : Visite avec distillation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois

The Mette Cider House invites you to discover the world of distillation using a pot still. A unique olfactory experience, wood-fired heating, the boiling of the cider and the heart of the distillation process. The alchemy of Calvados will hold no more secrets for you! 7th edition!

L’événement Visite avec distillation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie