LAYUP LAYUP Toulouse

Toulouse

LAYUP

LAYUP 22 Boulevard de la Marquette Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-09-24

Layup revient à Toulouse pour une 6ᵉ édition dans un nouveau lieu au cœur de la ville, dans le quartier de Compans-Caffarelli !

Cette exposition d’art urbain réunit une cinquantaine d’artistes locaux, nationaux et internationaux, invités à investir un bâtiment de 5 000 m² à travers fresques monumentales, installations et créations inédites.

Pensé comme un parcours libre et évolutif, le lieu se transforme en un espace de découverte artistique, accompagné d’une programmation comprenant ateliers d’initiation au graffiti, visites guidées et événements annexes.

Programme complet et horaires à retrouver sur le site internet de LAYUP.

Bon à savoir

– Entrée gratuite sur participation libre.

– Bar et food-truck sur place. .

LAYUP 22 Boulevard de la Marquette Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie expolayup@gmail.com

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English :

Layup returns to Toulouse for a 6th edition in a new venue in the heart of the city, in the Compans-Caffarelli district!

L’événement LAYUP Toulouse a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE