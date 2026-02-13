Le 12 décembre The JALLIES, la cave du jazz / Salle Sainte Anne, Lorrez-le-Bocage-Préaux

Le 12 décembre The JALLIES Samedi 12 décembre, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Seine-et-Marne

Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

La salle sera aménagée pour pouvoir danser, qu’on se le dise !

C’est un groupe de musique des années 50 à aujourd’hui, mené par 3 chanteuses/instrumentistes mélangeant harmonies vocales et pratiques musicales. Ces 3 demoiselles sont accompagnées d’un contrebassiste et d’un guitariste sachant allier les différentes techniques de jeux venant du jazz et du rock’n’roll.

Du classique charleston du sud des Etats-Unis à la musique actuelle en passant par le swing des années 40 et le déhanché d’Elvis Presley, The Jallies et leur inspiration façon Andrews Sisters, se plaisent à adapter les morceaux comme elles les ressentent.

The Jallies font de la reprise (Gene Vincent, Elvis, Janis Martin, Canned Heat, The Stray Cats, Amy Winehouse, Imelda May, etc…), mais aussi de nombreuses compositions originales.

Sur scène, Vanessa, Bérénice, Leslie, Thomas et Tristan sont vêtus à la mode des années 40 et 50. Béret vissé et talons haut-perchés. L’ouïe et la vue se mêlent et nous entraînent dans un univers singulier : celui du swing et du rock’n’roll.

Leslie MARQUIS : chant, caisse claire et guitare rythmique

Bérénice MANNI : chant, caisse claire

Vanessa COLSON : chant, caisse claire et guitare rythmique

Tristan CHEVALLIER : contrebasse

Thomas AUBERGER : lead guitare

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France

